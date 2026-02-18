Haise è il nuovo allenatore del Rennes: il comunicato ufficiale
Franck Haise torna al Rennes: dopo aver passato sei anni nel vivaio dei rossoneri, l'allenatore torna come tecnico della prima squadra. L'ex Nizza ha guidato il suo primo allenamento questa mattina. Va a sostituire Habib Beye, esonerato dieci giorni fa dopo la sconfitta casalinga contro il Lens. L'allenatore ad interim Sebastien Tambouret aveva ottenuto una vittoria contro il PSG rilanciando le ambizioni europee del club. Haise esordirà in trasferta contro l'Auxerre questa domenica alle 15:00, nella sfida valida per la 22esima giornata di Ligue 1.
Haise torna al Rennes: il comunicato
Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Rennes è lieto di annunciare la nomina di Franck Haise ad allenatore della squadra professionistica. Dopo essere stato formatore presso l'Accademia Rouge et Noir tra il 2006 e il 2012, l'uomo che nel 2023 è stato incoronato miglior allenatore della Ligue 1 con il Lens, torna in una terra a lui cara".