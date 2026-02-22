Ligue 1, il Lione di Fonseca cade a Strasburgo: si interrompe la striscia positiva

Strasburgo-Lione, tabellino e statistiche

Giroud trascina il Lille

Il Lille si impone 1-0 sul campo dell'Angers, nella sfida valida per la 23esima giornata di Ligue 1. Gli ospiti sbloccano il risultato grazie ad un calcio di rigore di Olivier Giroud a fine primo tempo. Per l'ex centravanti del Milan si tratta del quinto gol in campionato. Con questo successo il Lille aggancia il Rennes al quinto posto della classifica a quota 37 e a meno tre dal Marsiglia. Tutto facile per il Nantes, che batte 2-0 il Le Hauvre in casa: dopo l'autorete di Zouaoui è Ganago a raddoppiare dal dischetto a fine primo tempo.

Angers-Lille, tabellino e statistiche

Nantes-Le Hauvre, tabellino e statistiche

Gol e spettacolo a Nizza: 3-3 con il Lorient

Spettacolare 3-3 tra Nizza e Lorient: i padroni di casa tentano di chiudere la gara grazie alla doppietta di Louchet e al gol di Boudache, ma gli ospiti reagiscono e con le reti di Pagis, Dieng (su calcio di rigore) e Cadiou (al 96'), agguantano il pareggio. Il Rennes si impone nettamente (3-0) sul campo dell'Auxerre: le tre reti, realizzate tutte nel primo tempo, portano la firma di Camara (doppietta) e Lepaul.

Nizza-Lorient, tabellino e statistiche

Auxerre-Rennes, tabellino e statistiche