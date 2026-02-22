Ligue 1, il Lione di Fonseca cade a Strasburgo: si interrompe la striscia positiva
Dopo sette vittorie consecutive in campionato, il Lione cade a Strasburgo. Gli uomini di Fonseca vengono sconfitti 3-1 dai padroni di casa, capaci di dominare la scena. Il gol del vantaggio arriva al 37', grazie a Godo; ad inizio ripresa Moreira raddoppia; Tolisso riapre la partita al 59', ma un calcio di rigore trasformato da Panichelli, regala allo Strasburgo il gol del definitivo 3-1. Il Lione resta al terzo posto, a +5 dal Marsiglia, mentre lo Strasburgo sale a quota 34, agganciando il Monaco al settimo posto.
Giroud trascina il Lille
Il Lille si impone 1-0 sul campo dell'Angers, nella sfida valida per la 23esima giornata di Ligue 1. Gli ospiti sbloccano il risultato grazie ad un calcio di rigore di Olivier Giroud a fine primo tempo. Per l'ex centravanti del Milan si tratta del quinto gol in campionato. Con questo successo il Lille aggancia il Rennes al quinto posto della classifica a quota 37 e a meno tre dal Marsiglia. Tutto facile per il Nantes, che batte 2-0 il Le Hauvre in casa: dopo l'autorete di Zouaoui è Ganago a raddoppiare dal dischetto a fine primo tempo.
Gol e spettacolo a Nizza: 3-3 con il Lorient
Spettacolare 3-3 tra Nizza e Lorient: i padroni di casa tentano di chiudere la gara grazie alla doppietta di Louchet e al gol di Boudache, ma gli ospiti reagiscono e con le reti di Pagis, Dieng (su calcio di rigore) e Cadiou (al 96'), agguantano il pareggio. Il Rennes si impone nettamente (3-0) sul campo dell'Auxerre: le tre reti, realizzate tutte nel primo tempo, portano la firma di Camara (doppietta) e Lepaul.
