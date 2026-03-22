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Ligue 1, colpi da Champions per Monaco e Lille. Immobile prima gioia con il Paris Fc© Paris Fc

Ligue 1, colpi da Champions per Monaco e Lille. Immobile prima gioia con il Paris Fc

Alle spalle del duo di testa è bagarre per le posizioni d'onore: crollano Marsiglia e Lione e si riapre tutto. L'ex bomber della Lazio si sblocca in campionato
TagsLigue 1

MARSIGLIA (FRANCIA) - Al Velodrome il big match della 27ª giornata di Ligue 1 si conclude con la vittoria in rimonta del Lille, che si impone per 2-1 sul Marsiglia, completando la bagarre Champions scatenata nel primo pomeriggio dal Monaco, corsaro a Lione. In una gara segnata nel primo tempo da una serie incredibile di infortuni, i più seri occorsi a Greenwood e Ozer, costretti a lasciare il campo, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Nwaneri, entrato proprio al posto del fenomeno inglese. Nella ripresa, però, gli ospiti trovano subito il pari con Meunier e poi colpiscono nel finale con la leggenda Olivier Giroud. Un gol che vale l'aggancio al quarto posto del Lione.

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Crisi Lione, Monaco assalto alla Champions

Si chiude nel peggiore dei modi la settimana del Lione di Paulo Fonseca, che dopo la clamorosa eliminazione dall'Europa League, cade anche in campionato, sconfitto per 2-1 in casa dal Monaco, che si porta a -1 e lancia l'assalto al quarto posto dell'Olympique, riaprendo la lotta Champions. Eppure, al Groupama Stadium, sono proprio i padroni di casa a chiudere avanti il primo tempo grazie alla rete nel finale di Sulc. Nella ripresa, però, arriva la rimonta dei monegaschi, firmata da Akliouche e da Balogun su rigore.

Lione-Monaco 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Paris Fc, finalmente Immobile

Allo Stade Jean Bouin gara ricca di reti per l'importante vittoria del Paris Fc, che super per 3-2 il Le Havre e dice addio alla zona più calda della classifica, approdando nelle acque tranquille della tredicesima posizione. Da festeggiare il primo gol in Ligue 1 di Ciro Immobile, che ha il merito di sbloccare il risultato poco prima della mezz'ora. Cinque minuti più tardi l'autorete di Seko per il raddoppio dei padroni di casa. Nella ripresa, accorcia le distanze Ndiaye, poi il nuovo allungo del Paris Fc con Gory, subentrato proprio ad Immobile, prima della rete nel finale di Kyeremeh.

Niente gol, invece, in Rennes-Metz, con i padroni di casa che si mangiano le mani per le tante occasioni sciupate e che protestano per la rete annullata allo scadere a Rouault dopo l'intervento del Var.

Paris FC-Le Havre 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Rennes-Metz 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

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