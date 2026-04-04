Ligue 1, il Lens naufraga contro il Lille e fa felice il Psg
LILLE (FRANCIA) - Nell'ultimo degli anticipi della 28ª giornata crolla il Lens di Sage, travolto per 3-0 al Letexer dal Lille di Genesio e che resta a -4 dal Psg. Match in equilibrio, che si sblocca prima dell'intervallo con il gol del vantaggio di Haraldsson. Nella ripresa la rete in apertura di Correia spiana la strada al successo dei padroni di casa, che dilagano prima dello scoccare dell'ora di gioco con il rigore trasformato da Pardo. Un risultato rotondo, che rischia di chiudere qui la Ligue 1.
Lille-Lens 3-0: cronaca, tabellino e statistiche
Enciso dedica il gol a Panichelli
Ci crede ancora nell'Europa lo Strasburgo, che fa il suo e travolge il Nizza, spedendolo ai confini dell'inferno della Ligue 1. La squadra di O'Neil chiude il match già nel primo tempo, con le reti di Godo, Enciso ed El Mourabet. Di Mendy, nella ripresa, la rete della bandiera per gli ospiti, che restano un passo sopra la zona caldissima della classifica. Da segnalare anche il bel gesto di Enciso, che dopo aver firmato il raddoppio mostra la maglia di Panichelli, capocannoniere attualmente in Ligue 1, infortunatosi gravemente al ginocchio in ritiro con l'Argentina.
Strasburgo-Nizza 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Il Rennes resta aggrappato all'Europa
Il Rennes resta agganciato al treno europeo dopo aver vinto un match romanzesco in casa del Brest e resta in corsa per un posto al sole in Champions League. Al Bollengier accade di tutto nel 4-3 finale a favore degli ospiti, che vanno per tre volte avanti e che per tre volte vengono raggiunti, prima del rigore di Lepaul, che risolve il match.
Brest-Rennes 3-4: cronaca, tabellino e statistiche