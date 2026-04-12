Ligue 1, poker del Lilla con gol di Giroud. Vince il Lione di Fonseca, il Nizza evita il ko
Vittorie di Lione e Lilla nei posticipi domenicali della 29ª giornata della Ligue 1. Partita a due facce per la formazione di Paulo Fonseca, che fatica nel primo tempo contro il Lorient, per poi riscattarsi nella ripresa e vincere 2-0. Poco prima dell'intervallo Greif salva il Lione con una super parata su Bamba Dieng, che calcia da pochi metri a botta "quasi" sicura. Scampato il pericolo, la squadra di casa sblocca l'incontro al 49' con un colpo di testa di Yaremchuk, servito dall'ex madridista Endrick. Al 56' il raddoppio nasce nuovamente da un'iniziativa del giovane talento brasiliano, prima che Tolisso colpisca il bersaglio ancora di testa. Nel finale Greif è ancora decisivo, con una grande parata su botta di Ebong, che regala al Lione i tre punti.
Lione-Lorient 2-0: cronaca, tabellino e statistiche
Lilla show, il Nizza riprende il Le Havre
Spettacolare prestazione del Lilla, che si impone per 4-0 in casa del Tolosa, semifinalista in Coppa di Francia: al 23' l'esperto Meunier porta in vantaggio la squadra di El Hadj, poi i padroni di casa restano in dieci uomini in apertura di secondo tempo per l'espulsione di McKenzie, autore di un fallaccio su Fernandez-Pardo. In superiorità numerica, il Lilla gioca sul velluto, trovando ancora il gol al 50' con Perraud, al 55' con Fernandez-Pardo e all'88' con un rigore dell'ex milanista Giroud, entrato da poco più di dieci minuti. Nel recupero segna anche Perrin, su assist di Ethan Mbappé, fratello 19enne di Kylian, ma l'arbitro annulla per un fallo in attacco. negando la cinquina alla squadra ospite. Finisce invece sul pareggio, 1-1, la sfida salvezza tra Nizza e Le Havre: gli ospiti mettono paura alla formazione di Puel andando a segno al 41' con Samatta e dominando il primo tempo. Il Nizza fa meglio nella ripresa, trovando il pari al 59' con Abdi, ma senza riuscire ad acciuffare il gol della vittoria nell'ultima mezz'ora di gara.
Tolosa-Lilla 0-4: cronaca, tabellino e statistiche
Nizza-Le Havre 1-1: cronaca, tabellino e statistiche