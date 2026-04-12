Ligue 1, poker del Lilla con gol di Giroud. Vince il Lione di Fonseca, il Nizza evita il ko

Vittorie di Lione e Lilla nei posticipi domenicali della 29ª giornata della Ligue 1. Partita a due facce per la formazione di Paulo Fonseca, che fatica nel primo tempo contro il Lorient, per poi riscattarsi nella ripresa e vincere 2-0. Poco prima dell'intervallo Greif salva il Lione con una super parata su Bamba Dieng, che calcia da pochi metri a botta "quasi" sicura. Scampato il pericolo, la squadra di casa sblocca l'incontro al 49' con un colpo di testa di Yaremchuk, servito dall'ex madridista Endrick. Al 56' il raddoppio nasce nuovamente da un'iniziativa del giovane talento brasiliano, prima che Tolisso colpisca il bersaglio ancora di testa. Nel finale Greif è ancora decisivo, con una grande parata su botta di Ebong, che regala al Lione i tre punti.