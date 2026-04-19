Psg stanco, il Lione passa al Parco dei Principi: la Ligue 1 resta aperta

La 30ª giornata di Ligue 1 si chiude con il successo a sorpresa del Lione, che passa al Parco dei Principi su un Psg stanco per le fatiche di Champions e ha il merito di tenere aperta la cors al titolo, con il Lens che resta ad un solo punto dalla squadra di Luis Enrique. Il mattatore della serata è Endrick,che sblocca il risultato dopo solo sei minuti e fornisce ad Alfonso Moreira l'assist per il raddoppio ospite. Nella ripresa, solo allo scadere del recupero, il solito Kvaratskhelia non basta.