Psg stanco, il Lione passa al Parco dei Principi: la Ligue 1 resta aperta
La 30ª giornata di Ligue 1 si chiude con il successo a sorpresa del Lione, che passa al Parco dei Principi su un Psg stanco per le fatiche di Champions e ha il merito di tenere aperta la cors al titolo, con il Lens che resta ad un solo punto dalla squadra di Luis Enrique. Il mattatore della serata è Endrick,che sblocca il risultato dopo solo sei minuti e fornisce ad Alfonso Moreira l'assist per il raddoppio ospite. Nella ripresa, solo allo scadere del recupero, il solito Kvaratskhelia non basta.
Psg-Lione 1-2: cronaca, tabellino e statistiche
Frenata Monaco
Finisce in parità, 2-2, la sfida del 'Louis II' tra Monaco e Auxerre. Gli ospiti avanti di due reti nel primo tempo con Danois (11') e Sinayoko (33'), poi arriva la rimonta dei padroni di casa nella ripresa grazie a Fati (56') e Balogun (su rigore al 59'). Con questo pareggio il Monaco sale a 50 punti in classifica, fallendo l'aggancio al quinto posto occupato dal Marsiglia mentre l'Auxerre si porta a quota 25, in piena zona playout.
Bel succeso invece per il Paris Fc, che passa in casa del Metz: Immobile e Coppola protagonisti degli assist del secondo e terzo gol dei capitolini, che si stagliano in decima posizione.
Non riesce il colpo di coda al Nantes penultimo, che si porta avanti, resta in nove e alla fine subisce il pari del Brest.
Vola invece al quinto posto il Rennes, che sbanca per 3-0 il campo dello Strasburgo e sorpassa in classifica il Marsiglia.
Monaco-Auxerre 2-2: cronaca, tabellino e statistiche
Metz-Paris FC 1-3: cronaca, tabellino e statistiche
Nantes-Brest 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
Strasburgo-Rennes 1-3: cronaca, tabellino e statistiche