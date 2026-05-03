Ligue 1, al Lione lo spareggio Champions: Rennes ko 4-2. Fonseca agguanta il terzo posto

Gol, spettacolo ed emozioni nello spareggio Champions tra Lione e Rennes. La sfida, disputata al Parc Olympique di Lione, si è chiusa sul punteggio di 3-2. Una vittoria che permette ai padroni di casa di allungare sul Rennes e di superare il Lille, portandosi al terzo posto in classifica. Ospiti avanti al sesto minuto con Tamari, ma Lione in grado di ribaltare il risultato nei minuti finali della prima frazione: Yaremchuk pareggia e Tolisso (su calcio di rigore), porta avanti i suoi. Ad inizio ripresa (al 48') arriva il pareggio del Rennes con Lepauli, ma tre minuti più tardi il Lione si riporta avanti grazie ad un gol segnato da Moreira. Gli ospiti attaccano e lasciano spazi alle ripartenze dei padroni di casa, che al 75' trovano anche il quarto gol, grazie a Endrick, che sfrutta un assist di Tolisso e insacca.