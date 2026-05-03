Ligue 1, al Lione lo spareggio Champions: Rennes ko 4-2. Fonseca agguanta il terzo posto
Gol, spettacolo ed emozioni nello spareggio Champions tra Lione e Rennes. La sfida, disputata al Parc Olympique di Lione, si è chiusa sul punteggio di 3-2. Una vittoria che permette ai padroni di casa di allungare sul Rennes e di superare il Lille, portandosi al terzo posto in classifica. Ospiti avanti al sesto minuto con Tamari, ma Lione in grado di ribaltare il risultato nei minuti finali della prima frazione: Yaremchuk pareggia e Tolisso (su calcio di rigore), porta avanti i suoi. Ad inizio ripresa (al 48') arriva il pareggio del Rennes con Lepauli, ma tre minuti più tardi il Lione si riporta avanti grazie ad un gol segnato da Moreira. Gli ospiti attaccano e lasciano spazi alle ripartenze dei padroni di casa, che al 75' trovano anche il quarto gol, grazie a Endrick, che sfrutta un assist di Tolisso e insacca.
Lione-Rennes, tabellino e statistiche
Il Lile fermato dal Le Hauvre
Il Lille viene fermato dal Le Hauvre: la sfida disputata al Pierre-Maoury termina 1-1. Un pareggio che porta gli uomini di Genesio a quota 58. Le emozioni più forti arrivano tutte intorno alla mezz'ora del primo tempo. Il Lille sblocca il risultato con Haraldsson al 29', ma subisce il gol del pareggio quattro minuti dopo, grazie alla rete segnata da Soumare. Il pareggio permette agli ospiti di portarsi a quota 32 punti, a più quattro dalla terz'ultima posizione occupata dall'Auxerre. Che ha sconfitto con un perentorio 3-1 l'Angers, al termine di una gara condizionata dall'espulsione di Saba, sanzionato da due cartellini gialli nel giro di un minuto. Decisiva la doppietta di Mara e la rete di Sinayoko
Lille-Le Hauvre, tabellino e statistiche
Auxerre-Angers, tabellino e statistiche
Koleosho in gol con il Paris Fc
Lo Strasburgo paga le fatiche europee e viene sconfitto 2-1 in casa dal Tolosa: decisivo un gol di Emersonn nel finale. Netta vittoria del Paris Fc, che batte 4-0 il Brest. Doppietta di Matondo, rete di Geubbels e gol nel finale segnato da Koleosho, subentrato (insieme a Ciro Immobile) dalla panchina.