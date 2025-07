Marsiglia, arriva il documentario sulla stagione: il discorso segreto di De Zerbi è meraviglioso

Marsiglia, ecco il documentario sulla stagione: il discorso da brividi di De Zerbi nello spogliatoio

Cambiare la mentalità e riportare il Marsiglia in Champions League. Questa la mission del presidente Pablo Longoria e del direttore sportivo Mehdi Benatia, ex difensore che in Italia ha vestito le maglie di Udinese, Roma e Juventus. Guardando il documentario che racconta la stagione 2024/25, che comprende 6 episodi da 45-60 minuti ciascuno, vengono fuori i momenti più importanti del campionato e i segreti di uno spogliatoio che non ha mai perso energia e passione, anche grazie al maniacale lavoro di Roberto De Zerbi. Da brividi, uno dei discorsi fatti dall'ex tecnico del Sassuolo proprio tra le mura dello spogliatoio, per consolidare gruppo e mentalità: "Quando io vi ho chiamato quest'estate, ho scritto solo una cosa: mi dovete dare cuore e cervello", dice De Zerbi, prima di caricare la squadra con il motto "Chi siamo noi?". Un grido di battaglia, per "non arrendersi mai".