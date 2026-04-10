Marsiglia, Stéphane Richard è il nuovo presidente: l'annuncio ufficiale

Nuovo corso in casa Olympique Marsiglia . Stéphane Richard è stato nominato presidente del club dopo l'allontanamento di Pablo Longoira, numero uno uscente. È questa la scelta del proprietario Frank McCourt , pronto a rilanciare le ambizioni della società francese, dopo un'annata tutt'altro che all'altezza delle aspettative.

Olympique Marsiglia, Stéphane Richard nominato nuovo presidente del club

Stéphane Richard, ex amministratore delegato del colosso francese delle telecomunicazioni Orange, è stato nominato presidente dell'Olympique Marsiglia. Il manager, 64enne, è stato presidente di Orange dal 2011 al 2022, ma anche direttore di gabinetto degli ex ministri Jean-Louis Borloo e di Christine Lagarde al ministero dell'Economia di Parigi. Sostituito così il presidente uscente Pablo Longoria, allontanato a febbraio, dopo cinque anni alla guida della società. Dopo Jacques-Henri Eyraud e lo stesso Longoria, l'alto funzionario transalpino diventa così il terzo presidente dell'era Frank McCourt, l'uomo d'affari che ha preso le redini dello storico club di Francia nel 2016. "La nomina di Stéphane Richard sarà effettiva a partire dal 2 luglio 2026 - come si legge nella nota ufficiale dell'OM -. Fino ad allora, Stéphane Richard supervisionerà i principali progetti in corso e collaborerà con la dirigenza, nell'ambito di un comitato di collegamento che verrà istituito oggi, al fine di preparare il suo arrivo e garantire una transizione senza intoppi".

Il comunicato ufficiale del Marsiglia

Questo il comunicato ufficiale dell'Olympique Marsiglia: "Frank McCourt, proprietario dell'Olympique de Marseille, annuncia la nomina di Stéphane Richard a Presidente del Consiglio di Amministrazione del club. Originario di Marsiglia e dirigente di grande esperienza, Stéphane Richard vanta una solida competenza nella gestione di importanti organizzazioni. In particolare, ha guidato l'Orange Group per oltre dieci anni e ha ricoperto ruoli di rilievo in gruppi internazionali in contesti economici complessi. La sua profonda conoscenza delle sfide che il calcio si trova ad affrontare, soprattutto dal punto di vista economico e di governance, nonché l'importanza di consolidare la stabilità e l'armonia del club, sono stati fattori determinanti nella scelta di Stéphane Richard come nuovo Presidente.

Nel corso della sua carriera, Stéphane Richard ha acquisito una conoscenza approfondita dei settori economici e istituzionali, sia in Francia che a livello internazionale, e ha instaurato solide relazioni con figure chiave, che saprà valorizzare per lo sviluppo del club. Ha un legame particolarmente forte con Marsiglia ed è anche membro del Consiglio di Amministrazione del Porto di Marsiglia Fos. La sua nomina è il risultato di un processo di selezione condotto congiuntamente da Frank McCourt e dal Consiglio di Sorveglianza dell'Olympique de Marseille, che ha partecipato attivamente alla procedura.

Questa nomina segna una nuova fase nello sviluppo dell'Olympique de Marseille, con l'obiettivo di rafforzare la governance del club in un contesto esigente per il calcio francese. Arriva in un momento cruciale per l'OM, ​​che persegue l'obiettivo di affermarsi stabilmente tra i club leader in Francia e in Europa. Come presidente dell'Olympique de Marseille, la missione di Stéphane Richard sarà quella di proseguire i progetti già avviati, in particolare in termini di organizzazione del club, sviluppo economico e rafforzamento delle partnership, al fine di consolidare l'OM tra le principali istituzioni del calcio europeo.

Pienamente consapevole che la performance sportiva è centrale per il progetto del club, la sua priorità sarà quella di creare le condizioni che consentano alle squadre di lavorare nel miglior ambiente possibile. Supervisionerà quindi il processo di selezione del futuro Direttore Sportivo, con l'obiettivo di individuare un candidato con solide competenze, in linea con lo status e le ambizioni dell'Olympique de Marseille".