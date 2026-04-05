Monaco-Marsiglia, la decisione di Pocognoli su Pogba

Riecco Pogba . Dopo quattro mesi di stop a causa di un infortunio a un polpaccio, Il Polpo ritorna nella lista dei convocati del Monaco : sarà a disposizione per la sfida contro il Marsiglia in programma domani, lunedì 6 aprile, alle 20:45, valida per la ventottesima giornata di Ligue 1 . Pogba non gioca una partita dallo scorso 5 dicembre: 21 minuti in trasferta contro il Brest , match perso con il finale di 1-0 dal Monaco. Il centrocampista francese ha approfittato della sosta per le nazionali per lavorare con la squadra ed è pronto.

Pocognoli: "Pogba? Farà parte del gruppo"

A fare il punto sulle condizioni di Pogba è stato anche l’allenatore del Monaco, Sebastien Pocognoli, in conferenza stampa: "Pogba si sta allenando con la squadra fin dall'inizio della sosta delle nazionali. Non ci sono state ricadute durante i carichi di lavoro. Mancano ancora tre sessioni di allenamento e se i progressi continueranno in questo modo, farà parte del gruppo. Per il momento, tutto procede per il meglio".