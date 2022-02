"Psg, Leonardo e Verratti potrebbero essere sanzionati"

Leonardo e Verratti potrebbero subire una sanzione dopo le dichiarazioni rilasciate nel post-partita contro il Nantes nei confronti dell'arbitro e dell'arbitraggio, ritenuto non all'altezza. Secondo L'Equipe , il Centro Etico Nazionale della Federazione francese potrebbe intervenire nei confronti del dirigente e dell'ex Pescara . Nei prossimi giorni si dovrebbe sapere se riceveranno o meno una punizione. L'ex dirigente del Milan ha recriminato la mancata espulsione di Appiah in occasione del rigore poi sbagliato da Neymar , mentre l'italiano ha detto chiaro e tondo che questo arbitraggio "fa cagare",

Il Psg avrebbe chiesto un incontro con il capo degli arbitri

Intanto, secondo quanto riportaato dal Mundo Deportivo, il Psg avrebbe chiesto un incontro a Pascal Garibian, capo degli arbitri in Francia, per discutere degli arbitri e degli arbitraggi, ritenuti dai parigini non all'altezza. Leonardo sembra che avesse già chiesto un incontro con Garibian dopo la partita con il Saint-Etienne di tre mesi fa - quella dove Neymar si infortunò -, ma il capo degli arbitri avrebbe rifiutato l'incontro. Ora, però, parrebbe disposto a riunirsi con i vertici della squadra della capitale francese.