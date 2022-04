PARIGI - Stagione finita per Leandro Paredes. Il Psg ha annunciato che il centrocampista "da diverse settimane alle prese con la pubalgia, è stato operato con successo a Parigi. Il suo ritorno alle competizioni è previsto tra circa due mesi". L'ex Roma era uscito nel corso del primo tempo della partita contro il Lorient vinta 5-1 dai suoi compagni di squadra. In questa stagione è sceso in campo in 22 occasioni comprese tutte le competizioni e ha segnato un gol.