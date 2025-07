"Il Manchester United ci prova per Donnarumma: apertura dal Psg"

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano da Parigi. Il portiere della Nazionale e del Paris Saint-Germain non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e il suo contratto scade a giugno 2026. Donnarumma ha più volte ribadito il desiderio di rimanere nella capitale francese e il Psg, sfruttando la sua volontà, ha offerto al giocatore un’offerta al ribasso, come previsto dalla nuova linea salariale imposta da Luis Campos. Una proposta che però l’entourage del portiere non ha gradito. Ed ecco che spuntano estimatori dalla Premier League.