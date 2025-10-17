Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Dove vedere Psg-Strasburgo in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'ottava giornata di Ligue 1
Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain

Psg-Strasburgo apre l'ottava giornata di Ligue 1: la squadra di Luis Enrique vuole confermarsi in vetta alla classifica del campionato francese, ma lo Strasburgo è partito benissimo e si trova al terzo posto, a solo una lunghezza di distanza dai parigini.

Psg-Strasburgo, l'orario

Psg-Strasburgo andrà in scena oggi, venerdì 17 ottobre, alle ore 20:45 al Parco dei Principi di Parigi.

Dove vedere Psg-Strasburgo in diretta tv

Psg-Strasburgo sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport e Now TV.

Psg-Strasburgo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Psg-Strasburgo

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes; Mayulu, Zaïre-Emery, Lee; Kvaratskhelia, Ramos, Barcola. All. Luis Enrique.

STRASBURGO (3-4-2-1): Penders; Doué, Hogsberg, Doukouré; Ouattara, Barco, Mourabet, Moreira; Godo, Lemaréchal; Panichelli. All. Rosenior.

