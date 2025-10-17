Dove vedere Psg-Strasburgo in tv? Dazn o Sky, orario

Psg-Strasburgo apre l'ottava giornata di Ligue 1 : la squadra di Luis Enrique vuole confermarsi in vetta alla classifica del campionato francese, ma lo Strasburgo è partito benissimo e si trova al terzo posto, a solo una lunghezza di distanza dai parigini.

Psg-Strasburgo, l'orario

Psg-Strasburgo andrà in scena oggi, venerdì 17 ottobre, alle ore 20:45 al Parco dei Principi di Parigi.

Dove vedere Psg-Strasburgo in diretta tv

Psg-Strasburgo sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport e Now TV.

Psg-Strasburgo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.