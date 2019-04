Premier League: vittoria e primato per il City. Tutto facile per il Chelsea

ROMA - In Premier, nella serata dedicata ai recuperi, vincono tutte le grandi. A partire dal Manchester City che batte 2-0 il Cardiff e vola al comando della classifica, a +1 dal Liverpool. Tutto facile per il Chelsea di Maurizio Sarri che davanti al proprio pubblico si impone 3-0 sul Brighton. Nel nuovo stadio il Tottenham, invece, ritorna alla vittoria grazie al 2-0 rifilato al Crystal Palace nel derby di Londra.

TUTTO FACILE PER SARRI - A Stamford Bridge turno di riposo per il Pipita Higuain con Sarri che manda in campo dal primo minuto il campione del mondo Olivier Giroud al centro di un attacco inedito con Hudson Odoi, alla prima presenza da titolare, ed Eden Hazard. La prima occasione per sbloccare la contesa è per i padroni di casa al 10' con la pericolosa conclusione di Odoi deviata in corner da un difensore ospite. Il classe 2000 è il più pericoloso dei suoi, infatti proprio dai suoi piedi parte l'assist per il gol di Giroud, bravo ad anticipare Duffy, al 38' che firma l'1-0 Chelsea. Nella ripresa i Blues raddoppiano grazie allo splendido destro a giro dal limite dell'area di Hazard al 60'. Dopo tre minuti Loftus Cheek emula il belga firmando il quinto gol in campionato. Vittoria fondamentale in zona Champions per i Blues che agganciano a quota 63 l'Arsenal al quarto posto.

LE ALTRE PARTITE - All'Etihad Stadium il City supera facilmente il Cardiff per 2-0 con le reti arrivate tutte nella prima frazione di gioco. Inizio tambureggiante degli uomini di Guardiola che sbloccano il match dopo soli cinque minuti dal calcio d'inizio con Kevin De Bruyne con la complicità del portiere ospite che si dimentica di coprire il proprio palo. Tre minuti dopo Sané va vicino al raddoppio su punizione ma Etheridge questa volta è attento. Il fantasista tedesco trova la via della rete sul tramonto del primo tempo con un tiro dalla distanza. La partita finisce praticamente qui con i gallesi che nella ripresa non hanno la forza di spaventare la nuova capolista. Nella partita inaugurale del nuovo Tottenham Hotspur Stadium la squadra di Pochettino batte 2-0 il Crystal Palace grazie alle reti, entrambe nella ripresa, del coreano Son e di Eriksen. Un successo fondamentale per gli Spurs che fermano così nel nuovo impianto la serie negativa di 4 sconfitte ed 1 pareggio nelle ultime 5 di Premier.

