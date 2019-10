Liverpool, che gaffe su Twitter: festeggia un gol annullato a Mané

Una gaffe in piena regola che, ovviamente, non è passata inosservata sui social. Manchester United-Liverpool si è giocata su un doppio campo, all’Old Trafford e su Twitter. Prologo: i Reds di Klopp sono sotto nel punteggio, puniti dalla rete di Rashford al 36’. Firmino e compagni soffrono, schiacciati dalla voglia di riscatto degli uomini dello United. Al 45’ però arriva l’inaspettato pareggio firmato da Mané. Una marcatura annullata per un fallo dell’attaccante durante il controllo del pallone. Il problema per il Liverpool si sposta sui social. Mentre il Var in campo studia l’azione e decide di annullare la marcatura dell’attaccante, l’account Twitter del Liverpool pubblica il meme animato con il senegalese che esulta.

La gaffe si amplifica per la mancanza di tempismo del team social dei Reds che non si accorge dell’annullamento della rete e tiene online il tweet scatenando l’ironia dei tifosi di mezzo mondo. Al triplice fischio del match - poi pareggiato dal Liverpool grazie alla marcatura di Lallana all’86’ - il meme con Mané che esulta è ancora lì.