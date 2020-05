Chelsea, esercitata opzione del rinnovo di Giroud

LONDRA (Inghilterra) - Oliver Giroud resta al Chelsea per un altro anno. Il club inglese con un comunicato ufficiale ha annunciato di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto dell'attaccante francese di un anno. Il campione del mondo in carica, cercato da Inter e Lazio, ha commentato così il rinnovo: "Sono lieto di continuare il mio viaggio e l’avventura al Chelsea. Non vedo l’ora di tornare a giocare e godermi il calcio competitivo con i miei compagni di squadra". Ha espresso soddisfazione anche il direttore della società Marina Granovskaia: "È chiaro per il club che Olivier continua ad essere un giocatore che vogliamo in squadra, soprattutto perché manteniamo un importante equilibrio tra l’esperienza di alta qualità e il giovane talento. Il suo atteggiamento quando gli è stato chiesto di svolgere un ruolo di supporto è stato esemplare". L'attaccante dei Blues in questa stagione ha realizzato 3 reti in 13 presenze.