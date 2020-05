"La maglia del Manchester City sembra un pigiama": polemiche sui social

Ci siamo abituati alle maglie mimetiche, a kit da trasferta sgargianti e a divise al limite dell'eretico con colori che nulla hanno a che fare con quelli ufficiali dei club che li propongono. Stavolta però, se possibile, si è andato addirittura oltre. E' il caso del Manchester City che ha fatto ribollire il sangue dei suoi tifosi in giro per il mondo. "Colpa" di un'indiscrezione pubblicata nella giornata di oggi dal famoso sito Footy Headlines, specializzato nel mostrare in anteprima le maglie per le stagioni successive non ancora presentate dai club di calcio.

Critiche sulla possibile terza maglia del Manchester City

Ebbene il City starebbe pensando ad una terza maglia che definire estrema è essere generosi: un'uniforme azzurra e bianca spennellata da un mosaico di sagome dalle linee irregolari che tanto richiamano alle trame di un pigiama da notte. Ed è stato proprio questo il richiamo che i tifosi del City hanno utilizzato sui social network: "La creatività qui c'entra ben poco. Siamo alla follia", scrive un utente. Ed è uno dei tweet meno pesanti. Il richiamo al pigiama viene fuori spesso nei messaggi correlati alla foto della maglietta, accanto al prezzo del prodotto che di sicuro non sarà per tutte le tasche: "Pep, (Guardiola, l'allenatore ndr.) dì qualcosa: a tutto c'è un limite". Difficile che ciò possa accadere.