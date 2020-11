Coronavirus, Rodrigo del Leeds positivo

LEEDS - Brutta notizia per Marcelo Bielsa e per il Leeds United, Rodrigo è risultato positivo al Coronavirus. L'attaccante spagnolo, acquistato quest'estate dal Valencia, è entrato a contatto con un parente che non sapeva di essere stato contagiato. A dare l'annuncio è lo stesso calciatore originario di Rio de Janeiro che ha avvertito i tifosi dal suo profilo Instagram ufficiale. Rodrigo, che è già stato onserito in un regime di isolamento, salterà sicuramete la partita contro il Crystal Palace. Incerta anche la sua presenza nelle prossime convocazioni di Luis Enrique.