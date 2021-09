Diavoli rossi anche nel bilancio: United con perdite da 108 milioni di euro

Manchester United, le cause delle perdite

Le cause di questa forte perdita sarebbero da ricercare in due fattori: il primo è stata certamente la pandemia da Covid-19, che ha azzerato moltissime voci di guadagno delle società di tutto il mondo. L'altra è da ricondurre a un onere fiscale non monetario di 78 milioni di euro, causato da un aumento dell'aliquota dell'imposta sulle società nel Regno Unito, in relazione all'aliquota statunitense. L'indebitamento netto del Manchester United è diminuito dai 552 milioni di euro dell'esercizio finanziario più recente, a 492 milioni di euro. Ad è essere salito è però anche il monte ingaggi dei giocatori, aumentato del 13,6%, arrivando a 378 milioni di euro.