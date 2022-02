Bentancur rivela: "Conte decisivo per il mio trasferimento al Tottenham"

Due sono stati i calciatori che hanno consigliato Rodrigo Bentancur nel momento in cui ha dovuto accettare di trasferirsi al Tottenham : Luis Suarez ed Edinson Cavani , uruguayani come lui. Ma il fattore Conte è stato alla fine decisivo nella sua scelta. Lo ha rivelato lo stesso centrocampista ex Juve a Sky Sports. Bentancur ha ammesso come fosse un suo sogno trasferirsi prima o poi in Premier League fin da quando da bambino guardava le partite inglesi.

Bentancur: “Suarez mi ha detto che sarebbe stata una grande mossa”

Bentancur così racconta le fasi subito precedenti al lieto fine della trattativa tra Juve e Tottenham: “Ero via per impegni internazionali e seguivo le vicende che mi riguardavano. Non appena Luis Suarez ha scoperto che c'era la possibilità che io andassi a giocare in Premier League, per il Tottenham, si è reso disponibile a darmi tutte le informazioni che avevo chiesto. Mi ha detto che sarebbe stata una grande mossa per me e mi avrebbe aiutato sia professionalmente sia personalmente. Ha aggiunto che se avevo bisogno di qualcosa, lui poteva aiutarmi”.

Bentacur: “Cavani ha detto che la Premier League è spettacolare”

E' stato coinvolto anche l'attuale attaccante del Manchester United, ossia Edinson Cavani: “Gli ho chiesto cosa ne pensasse, anche se lui sarà un avversario, e ha detto che la Premier è un campionato spettacolare in cui giocare e che mi sarebbe stato di gran beneficio”. I due attaccanti sudamericani hanno dato quindi una spinta importante al trasferimento di Bentancur, che ha firmato con gli Spurs con contratto quadriennale.

Bentancur: “C'è stato anche il fattore Conte”

Ha inciso moltissimo anche il fattore Conte nella scelta dell'ex Juve Bentancur, per non dire che è stato determinante nella decisione finale: “Il fatto che lui fosse qui è stato determinante per aiutarmi a prendere la decisione di passare al Tottenham, nonché una grande motivazione. Sento che può migliorarmi notevolmente come giocatore e non vedo l'ora di imparare da lui. Il suo curriculum è incredibile, ha vinto molti titoli e ha avuto successo ovunque sia andato”.