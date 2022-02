"Leeds, Bielsa verso l'addio a fine stagione"

LEEDS (REGNO UNITO) - Marcelo Bielsa è pronto a dire addio al Leeds. In Inghilterra sono sicuri che il tecnico argentino sia arrivato al capolinea della sua avventura con il club guidato da Radrizzani. Secondo quanto riporta il Mirror, Bielsa (che non era mai stato così a lungo su una panchina di un club) avrebbe perso entusiasmo e stimoli: "Nessuno può restare a questi livelli se non garantisce il 100% di impegno ed entusiasmo", ha dichiarato nei giorni scorsi.