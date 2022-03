Salah e il trucco per far sbagliare il rigore a Jorginho: la reazione

La finale di Carabao Cup andata in scena domenica a Wembley tra Liverpool e Chelsea è stata combattuta davvero fino all'ultimo istante. Il match di Coppa di Lega inglese si è trascinato sullo 0-0 fino al termine dei tempi supplementari tanto che sono stati necessari i rigori per determinare il nuovo detentore del titolo, dopo quattro anni di dominio ininterrotto del Manchester City . I Reds ce l'hanno messa davvero tutta per vincere, arrivando anche a usare qualche "trucchetto" del mestiere. Basta osservare l'atteggiamento adottato da Momo Salah mentre si allontana dal dischetto dopo aver calciato e trasformato il suo rigore... Mentre il campione egiziano passa il turno a Jorginho , lo si vede pronunciare una frase che suona proprio come una presa in giro in piena regola.

Jorginho, Salah lo prende in giro prima del rigore

Salah ha cercato di confondere Jorginho prendendolo in giro con una frase sussurrata quasi all'orecchio, che non è però sfuggita all'occhio attento delle telecamere. Mentre l'azzurro si avvicinava agli undici metri nello stadio che lo ha visto trionfare con la Nazionale italiana agli ultimi Europei (ma sbagliare proprio il penalty che sarebbe stato decisivo), l'ex Roma e Fiorentina gli si è avvicinato come per offrirgli un consiglio... decisamente non richiesto. "Don't jump", "Non saltare", sembra dire l'ironico labiale, in riferimento al suo particolare modo di calciare i rigori. Il trucco di Salah ha fallito e Jorginho non si è lasciato ingannare, battendo e realizzando il rigore proprio con il suo tradizionale saltello, ormai vero marchio di fabbrica. Alla fine però il sangue freddo dell'italo-brasiliano non è bastato e il Liverpool ha alzato il quinto trofeo dell'era Klopp dopo l'errore di Kepa.