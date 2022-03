Chelsea, pazza idea McGregor: "Costa 3 miliardi? Compriamolo"

LONDRA (Inghilterra) - Considerando la stravaganza del personaggio in questione, potrebbe essere tutto e il contrario di tutto. Potrebbe trattarsi di una battuta per far parlare un po' di sé ed esibire la sua ricchezza, così come di un vero e proprio ingresso nella corsa per il Chelsea. Ancora è troppo presto per saperlo, di sicuro Conor McGregor, stella UFC, ha scaldato la piazza londinese alludendo a un suo possibile approdo alla guida del club inglese messo in vendita da Roman Abramovic.