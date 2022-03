Bufera Chelsea, congelati i beni di Abramovic: mercato bloccato!

Deroga al Chelsea per chiudere la stagione

Viene sospeso, quindi, anche il processo di cessione del Chelsea: nella settimana scorsa era stato lo stesso Abramovic ad annunciare la messa in vendita del club, campione del mondo e d'Europa in carica. Servirà un'altra deroga da parte del Governo, perché la situazione si sblocchi ma, allo stato attuale, Abramovic non potrà comunque guadagnare nulla dall'eventuale cessione. Il Chelsea ha comunque ottenuto una speciale deroga da parte del Governo britannico che gli consentirà di concludere regolarmente la stagione, nonostante le sanzioni per Abramovic. Grazie alla deroga accordata alla società di Stamford Bridge, in quanto ritenuta dalle autorità britanniche di valore culturale, è stata garantita la gestione ordinaria che prevede la prosecuzione non solo della stagione sportiva (a cominciare da questa sera, quando il Chelsea sarà impegnato nella sfida di Premier League sul campo del Norwich), ma anche dei pagamenti a tutti i tesserati (dai giocatori allo staff tecnico e fino agli impiegati). Abramovic, invece, da oggi sarà sottoposto a una sorta d'interdizione: il milionario russo, proprietario dei 'Blues' da 19 anni, non potrà ricevere pagamenti o benefici dal club del quale è proprietario. Con effetto immediato, inoltre, sono stati chiusi i negozi di merchandise e non potranno essere messi in vendita altri biglietti, oltre a quelli già staccati, per le future partite della squadra di Thomas Tuchel.

Guai per trasferte e calciomercato

La deroga per il Chelsea scadrà il 31 maggio, dopodiché il governo potrà prorogare, revocare o cambiare il provvedimento sanzionatorio. Tra le prescrizioni ai Blues c'è anche un limite di spesa pari a 20mila sterline per trasferte di qualsiasi tipo: il che pone un importante punto di domanda sulla capacità economica del Chelsea di affrontare trasferte europee. A livello economico l'impatto potrebbe essere severo: solo i possessori di abbonamenti stagionali potranno varcare la soglia dello Stamford Bridge. Bloccati anche trasferimenti di giocatori e rinnovi contrattuali, provvedimento che di fatto ferma il mercato del club.