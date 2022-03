Caos Chelsea, Three sospende la sponsorizzazione

Three, la compagnia di telefonia mobile sponsor di maglia del Chelsea, ha sospeso il suo contratto con il club londinese in seguito alle sanzioni imposte a Roman Abramovich. È stata la stessa compagnia a confermare che "alla luce delle attuali circostanze" la sospensione dell'accordo "fino a prossima comunicazione" è ritenuta "la scelta più opportuna". Secondo diversi analisti inglesi nei prossimi giorni altri sponsor del Chelsea sono destinati a seguire la presa di distanze di Three, il cui logo è presente sulle maglie dei Blues dalla stagione 2021/22.