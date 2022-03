Chelsea, Tuchel: "Situazione difficile: viviamo il momento e aspettiamo"

LONDRA (Regno Unito) - Thomas Tuchel si sfoga ai microfoni di Sky Sports Uk: l'allenatore del Chelsea, club di Roman Abramovic che si è visto congelare i beni dal Governo di Londra a causa della vicinanza a Putin, descrive la situazione che si sta vivendo nell'ambiente dei Blues: "Forse mai come ora bisogna vivere il momento, perchè tutto il resto appare molto, molto difficile. E' complicato capire l'attuale situazione, prevedere come finirà è quasi impossibile. Per cui alla fine dobbiamo restare fedeli al mantra di vivere nel presente. Non è facile ma non è una cosa che possiamo controllare". Anche Barclays ha sospeso provvisoriamente i conti della società."Alle volte è più difficile, altre più semplice accettare il fatto che non possiamo fare nulla al momento se non aspettare e adattarci".