Abramovic, indagini sulla cittadinanza: un arresto in Portogallo

LISBONA (PORTOGALLO) - Ancora problemi per Roman Abramovic e i guai non finiscono a Londra, dove le sanzioni disposte nei suoi confronti dal governo inglese (seguite all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia) hanno messo in crisi anche il Chelsea. Una nuova tegola per il patron dei 'Blues' arriva infatti dal Portogallo, con le perquisizioni effettuate nell'ambito di un'indagine sulla cittadinanza lusitana ottenuta dal magnate russo che hanno portato all'arresto di un rabbino della comunità di Porto, Daniel Litvak. I reati ipotizzati sono quelli di corruzione e falsificazione dei documenti. L'indagine è stata avviata lo scorso gennaio: Abramovic aveva beneficiato, nell'aprile 2021, di una legge che permetteva a tutti i discendenti degli ebrei sefarditi, perseguitati ed espulsi fino alla fine del XV secolo, di ottenere la cittadinanza portoghese. La stessa legge conferiva alle comunità ebraiche di Porto e Lisbona l'autorizzazione a rilasciare un certificato che attestasse le origini ebraiche.