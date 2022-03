“Eriksen è pronto per tornare a giocare anche con la Danimarca”

“ Christian Eriksen è pronto per essere richiamato in Nazionale”. A dirlo, sul Sun, è il suo allenatore al Brentford , il danese Thomas Frank . L'ex centrocampista dell' Inter è tornato da poco a giocare a calcio, dopo il collasso cardiaco subito nove mesi fa durante gli Europei con la maglia della Danimarca . Scende in campo con un defibrillatore interno ed è riuscito a disputare, senza problemi, anche più di 90', proprio nell'ultima uscita del club inglese contro il Norwich.

“Eriksen sta bene, ma sarà ct Danimarca a decidere”

Frank è convinto che ora Eriksen sia in forma. E che quindi non ci siano problemi a scendere in campo anche con la maglia della nazionale del suo Paese. È pronto infatti a giocare nello scontro salvezza contro il Burnley, dove si troverà per la prima volta davanti al suo nuovo pubblico. Frank aggiunge: “Penso che ovviamente spetti ancora a Kasper Hjulmand decidere se convocarlo o meno. A livello atletico è pronto. Ha giocato 98' contro il Norwich, si spera che ne giochi 90' contro il Burnley e altri 90 contro il Leicester". Minuti di sostanza che dimostrerebbero come sia ormai tornato un calciatore a tutti gli effetti. Sempre Frank: “Eriksen è un giocatore e una persona di grande esperienza, ma penso che debba avere una conversazione con Kasper e decidere insieme”. Il centrocampista danese è tornato a giocare, puntando decisamente i Mondiali del Qatar che inizieranno nel prossimo mese di novembre. A fine mese la Danimarca giocherà due amichevoli con Olanda e Serbia: “Con Kasper Hjulmand mi sento regolarmente perché lo conosco bene” precisa Frank. Di sicuro, i due avranno parlato proprio di Eriksen.