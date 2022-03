Premier, si ferma il City: finisce senza reti con il Crystal Palace

LONDRA - Nella 29esima giornata di Premier League si ferma il Manchester City che al Selhurst Park contro il Crystal Palace non va oltre lo 0-0. Guardiola ritorna in campionato dopo il pareggio per 0-0 contro lo Sporting Lisbona in Champions League con passaggio ai quarti di finale. Citizens subito aggressivi con Mahrez che si rende pericoloso già al 9'. Al 14' tiro da fuori di De Bruyne, Guaita non trattiene e sul pallone arriva Bernardo Silva che però sbaglia clamorosamente davanti alla porta. Inizia una lunga fase di assedio del City nell'area avversaria senza però riuscire a concretizzare. Al 28' Joao Cancelo fa partire il tiro dalla distanza che sbatte contro il palo. Nel finale del primo tempo si accende anche il Crystal Palace con Zaha che impegna Ederson. Al 57' arriva il secondo palo dei Citizens, stavolta con De Bruyne servito da Grealish. Il City rimane in avanti a caccia del gol che però nonostante le tantissime occasioni create non arriva: la partita finisce così sullo 0-0. Guardiola si porta così a +4 sul Liverpool di Klopp che ha una partita in meno e quindi la possibilità di avvicinarsi tantissimo alla vetta.