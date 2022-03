Clamoroso in Premier: un tifoso si lega al palo per il collo durante Everton-Newcastle!

Una clamorosa quanto plateale protesta ha costretto l'arbitro ha interrompere Everton-Newcastle . Succede tutto nel corso del secondo tempo, quando un tifoso ha invaso il campo di gioco e ne ha approfittato per legarsi al palo della porta... per il collo. Il gesto ha fatto intervenire la sicurezza di Goodison Park , che ha impegato ben otto minuti per liberare il giovane manifestante. Nel frattempo le immagini di Louis, 21 anni, maglietta arancione con la scritta "Just stop oil" e fascetta stretta intorno al collo, hanno fatto il giro del mondo. Si tratta di un episodio molto simile a quanto successo la sera prima durante Arsenal-Liverpool , quando un uomo si era invece ammanettato al palo. Ci hanno pensato i social a chiarire il senso della vicenda.

Everton-Newcastle interrotta: il motivo e il gesto plateale

Just Stop Oil ha dato la sua versione dei fatti su Twitter. "Questa sera, Louis si è legato al palo della porta di Goodison Park indossando una maglietta Just Stop Oil, costringendo l'arbitro a interrompere brevemente il gioco. Quando ha spiegato perché ha scelto questa azione, Louis ha detto: 'È il 2022 ed è tempo di alzare lo sguardo, è tempo di farsi avanti e non restare a guardare. È ora di agire come se fosse un'emergenza. Sempre più report mi dicono che il mio futuro sarà terribile e il mio governo mi dice di non preoccuparmi e di pagare una pensione. Ma abbiamo una scelta'. Possiamo scegliere di evidenziare che il nostro clima sta crollando, possiamo scegliere di resistere a questo governo che ci sta tradendo, possiamo scegliere di farsi avanti e non restare a guardare". La sera precedente a Londra era stata la volta di Kai, 20 anni, studente di giurisprudenza all'Università di Manchester. "Scusate se abbiamo interrotto il vostro gioco, ma nessuno ascolta a meno che non facciamo cavolate come questa - aveva spiegato lo stesso account in un tweet - Questo bellissimo gioco, come le vostre vite, sarà sconvolto da eventi meteorologici sempre più estremi negli anni a venire".