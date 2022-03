Leeds, rimonta da 2-0 a 2-3: Wolverhampton beffato al 91'!

WOLVERHAMPTON - Si apre con una vittoria all'ultimo secondo la 30esima giornata di Premier League, con il Leeds che piega il Wolverhampton per 3-2. Partita ad alti ritmi al Molineux Stadium con la squadra di Marsch, che ha sostituito Bielsa, vicina al gol nei primi minuti ma a sbloccare la gara è Jonny su assist di Trincao al 26'. Il gioco rallenta molto nei minuti seguenti a causa di tantissimi infortuni (uno per il Wolverhampton e 3 per il Leeds) con conseguenti cambi. Si arriva così a ben 12 minuti di recupero per il primo tempo, con il Wolverhampton che trova il raddoppio grazie a Trincao nell'undicesimo minuto di recupero. Nella ripresa la partita si ribalta in soli 10 minuti: al 53' Raul Jimenez riceve il secondo giallo e lascia i suoi in 10, il Leeds ne approfitta e rimonta i due gol grazie a Harrison e Rodrigo (63' e 66'). Nessuna delle due squadre però si accontenta del pareggio e arrivano occasioni per entrambe le parti. A spuntarla è il Leeds che al 91' trova il gol vittoria grazie al tiro dalla distanza di Ayling. Con questo risultato il Leeds sale a 29 punti e si porta a +7 sul terzultimo posto mentre il Wolverhampton rimane all'ottavo posto.