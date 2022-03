Manchester United, spesa record: 1,7 miliardi per il nuovo Old Trafford?

MANCHESTER (Inghilterra) - Anche il leggendario "Teatro dei Sogni", come viene soprannominato Old Trafford , potrebbe essere ritoccato ma ad oggi il Manchester United non ha ancora un'idea precisa. Nei giorni scorsi erano emersi rumors che addirittura prevedevano al totale demolizione e ricostruzione della casa dei Red Devils ma, come riporta il Daily Mail, la società starebbe sondando diversi progetti soprattutto per i vosti.

Le tre ipotesi

Ricostruire da zero, "Piano A", costerebbe alla famiglia Glazer quasi un miliardo e 700 milioni di euro, un cifra molto importante soprattutto per il momento non facile dell'economia anche in virtù del conflitto Russia-Ucraina. Il "Piano B" invece è già più abbordabile e sembrerebbe anche quello più gettonato: un restyling della tribuna dedicata a Sir Bobby Charlton con un'estensione che porterebbe la capienza ad 80 mila spettatori, il tutto alla cifra più contenuta da circa 475 milioni di euro. Infine, "Piano C", tenere Old Trafford strutturalmente intatto ma condurre un completo rinnovamento delle aree degli spettatori e aziendali su tutti e quattro i lati del campo. Da sottolineare che i tifosi saranno consultati prima che qualsiasi piano venga firmato.