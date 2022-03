Cristiano Ronaldo, parla mamma Dolores: "Giocherà fino a 40 anni"

Nonostante la carta d'identità dica 37 anni, Cristiano Ronaldo continua a fare la differenza in campo. In molti si chiedono fino a quando il fuoriclasse portoghese voglia lottare sul rettangolo verde per arricchire la propria bacheca e quella del suo club. A tal proposito Dolores Aveiro, mamma del campione del Manchester United, parlando al podcast ADN de Leao, ha rivelato: "Giocherà fino a 40 anni, poi si godrà la vita". A chi spera di vederlo in panchina una volta appesi gli scarpini al chiodo risponde: "Non ne ha l'ambizione".

Dolores: "Vorrei Cristiano allo Sporting Lisbona". Su Georgina...

Dolores non ha mai nascosto il suo sogno, quello di vedergli indossare nuovamente la maglia dello Sporting Lisbona, il club che lo ha lanciato nel grande calcio e del quale lei è grandissima tifosa, e lo ha ribadito anche in questa circostanza. Su Georgina, compagna di CR7 commenta: "È una brava ragazza. I bambini hanno tate e hanno personale che fa molte cose, ma quattro bambini danno molto lavoro e Georgina è un grande supporto per Cristiano, su questo non c'è dubbio". Infine Dolores ammette di seguire il calcio sempre, a prescindere che in campo ci sia suo figlio o meno: "Amo il calcio. Se mi inviti a cena e c'è una partita, io non andrò a mangiare e starò a casa a guardare la partita. Anche se Ronaldo non sta giocando, io guardo sempre il calcio”.