City-Liverpool, Guardiola risponde a Klopp: "Io migliore al mondo? Grazie, ma non è vero"

MANCHESTER (Regno Unito) - Dopo il successo nei quarti di finale di Champions League dell'andata contro l'Atletico Madrid, l'attenzione del Manchester City torna rapidamente sulla Premier League, in vista del big match di domenica con il Liverpool all'Etihad Stadium. La squadra di Pep Guardiola è tornata in cima alla classifica vincendo 2-0 sul Burnley al Turf Moor lo scorso fine settimana, grazie ai gol di De Bruyne e Gundogan. Il tecnico spagnolo è ritornato sugli elogi ricevuti da Jurgen Klopp, che lo ha definito "il miglior allenatore al mondo". “Ringrazio molto Klopp ma non lo sono, vorrei dirlo ma non sarebbe vero. Ammiro molto il Liverpool e quello che fanno, entrambe le squadre sono forti, dovremo individuare i punti deboli che sono pochi”. Un passaggio anche sulla rivalità con Mourinho e Klopp: “Jose è un allenatore entusiasmante e abbiamo vissuto un’accesa rivalità a Barcellona. In cinque anni qui l’ho affrontato tante volte, Jurgen l’ho sfidato anche a Monaco, in classifica siamo stati vicini tante volte”.