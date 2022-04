Leeds, profitto incredibile per il club di Andrea Radrizzani

LEEDS - Il Leeds nonostante gli scarsi risultati in questa stagione (sedicesimo posto a solo +6 sulla zona retrocessione) può vantare numeri finanziari degni di una grande squadra. Il club del presidente italiano Andrea Radrizzani è infatti uno dei due ad aver riportato un profitto attivo nella scorsa stagione dei 16 che hanno pubblicato i propri conti finanziari. I conti del 2020/2021 mostrano infatti un utile operativo di 5,5 milioni di sterline con un incremento del fatturato da 54 milioni a 171 milioni, ottenuto anche grazie a sponsorizzazioni da record con Sbotop e Adidas. Il docente di finanza calcistica, Kieran Maguire, ha commentato così la gestione finanziaria del club: "Il potenziale del Leeds è significativo perché ha un marchio a sé stante. Se il Leeds avesse una buona stagione sul campo e arrivasse in Europa, i numeri salirebbero ulteriormente. Il club è stato cauto e non ha giocato d'azzardo ed hanno così ottenuto risultati che superano le aspettative. Un club che chiaramente mirava alla salvezza è riuscito ad aumentare significativamente i guadagni e ad ottenere equilibrio dopo la situazione creata dal Covid".