United, Rangnick ammette: "Non credo che andremo in Champions"

MANCHESTER (Inghilterra) - Sta per giungere al termine una stagione difficile per il Manchester United che è ormai vicino all'addio matematico alla prossima Champions League. Dopo l'ultimo ko con l'Arsenal, il quarto posto in Premier è ormai un miraggio ed è il tecnico Ralf Rangnick stesso ad ammetterlo: "Dobbiamo essere realistici. Non credo che abbia senso speculare ancora sulla Champions. Anche se vinciamo tutte e quattro le partite che restano, il quarto posto non dipende da noi. Ma è nelle nostre mani invece il modo in cui giochiamo. Anche per la prossima stagione è importante finire questa nel miglior modo possibile". Ha parlato così il tecnico dei Red Devils alla vigilia del match di Premier League col Chelsea all'Old Trafford. Al momento lo United è sesto in classifica a -6 dal quarto posto ma il rischio più grande è quello di restare fuori anche dalla Europa League.