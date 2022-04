Klopp-Liverpool, ufficiale il rinnovo fino al 2026

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Jürgen Klopp ha prolungato il suo contratto con il Liverpool. Lo ha annunciato il club inglese sui canali social e con un comunicato sul sito ufficiale: "Il Liverpool Football Club è lieto di annunciare che Jürgen Klopp ha firmato un nuovo contratto per estendere il suo impegno con il club" . Il suo accordo scadeva a giugno del 2024 ma il tecnico tedesco ha deciso di estendere il suo contratto per altri due anni, fino al 2026.

Le parole di Klopp

"Ci sono tante parole che potrei usare per descrivere come mi sento. Felice, onorato, fortunato, privilegiato, entusiasta. Come in ogni rapporto salutare, è una strada a doppio senso ed è stata la sensazione di essere giusti l'uno per l'altro che prima mi ha portato qui e poi mi ha spinto al precedente rinnovo. Stavolta, visto il lungo tempo insieme, mi sono dovuto chiedere: è giusto che resti ancora a Liverpool? E con i miei collaboratori siamo arrivati alla risposta: sì. Siamo una società che continua a muoversi nella direzione giusta, abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo e su come provare a ottenerlo. E questa è sempre una grande posizione da cui ripartire" sono le parole di Klopp riportate dal sito del Liverpool.