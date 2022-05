Todd Boehly, chi è il paperone americano che compra il Chelsea

LONDRA (Inghilterra) - Il miliardario americano Todd Boehly ha firmato un accordo per acquistare il Chelsea da Roman Abramovic per una cifra del valore di circa 4,25 miliardi di sterline. Passaggio di consegne, dunque, dalle mani dell'ex presidente russo a quelle del proprietario, in parte, dei Los Angeles Dodgers e ora pronto a dirigere il club londinese. Boehly e il suo team, che include anche i miliardari Mark Walter, Hansjorg Wyss e la società di investimento Clearlake Capital, nonostante un'offerta dell'ultimo respiro da 4 miliardi di sterline da parte di Sir Jim Ratcliffe, sono riusciti a prendere le redini dei Blues. Boehly era stato fotografato venerdì allo Stamford Bridge ed è in procinto di completare la sua acquisizione entro la fine del mese, poiché mancano poco più di tre settimane all'attuale licenza operativa del club, che scade il 31 maggio.