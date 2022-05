Premier League, vola l'Arsenal: Arteta a -1 dal Chelsea

LONDRA - La domenica della 36ª giornata di Premier League si apre con l’importante vittoria dell’Arsenal che, complice il pareggio del Chelsea, si porta a -1 dal terzo posto. La squadra di Mikel Arteta supera in scioltezza il Leeds per 2-1. I Gunners, infatti, ottengono un doppio vantaggio dopo soli dieci minuti con la doppietta di uno scatenato Nketiah. Al 27’ il Leeds resta anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Ayling, per un intervento con piedi a martello su Martinelli inizialmente punito con cartellino giallo e poi cambiato dopo l’intervento del Var. L'Arsenal si limita a gestire il gioco e nonostante il gol a sorpresa di Llorente per il Leeds porta a casa tre punti importanti. Arteta è ora a +4 sul Tottenham di Conte e può quindi ipotecare la qualificazione in Champions League.