"Guardiola, account segreto su Twitter: monitora i commenti sul City"

MANCHESTER (Inghilterra) - A livello ufficiale Pep Guardiola non ha account ufficiali sui social, ma il tecnico del Manchester City ha comunque un metodo alternativo per tenere sotto controllo pareri, umori e critiche nei confronti della sua squadra. Lo riporta The Athletic, che racconta di come al manager dei Citizens piaccia tenersi aggiornato su quanto viene detto o scritto sul web, tanto da avere dei profili falsi e segreti con i quali muoversi su internet senza essere notato .

Lo sfogo in conferenza

E proprio da questa sua attenta analisi dei commenti, anche e soprattutto quelli dei media britannici, sarebbe nato lo sfogo dell'ultima conferenza stampa, in cui ha sostenuto che l'opinione pubblica favorisca Liverpool e Manchester United rispetto al City: "Tutti in questo paese supportano il Liverpool, a partire dai media. Certo perché i Reds hanno una storia incredibile nelle competizioni europee. Non in Premier League, perché ne hanno vinta una in 30 anni, ma non è affatto un problema".