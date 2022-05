Conte, altra stoccata a Klopp: "Pensi al suo Liverpool"

LONDRA (Inghilterra) - Non accenna a spegnersi la polemica a distanza tra il manager del Liverpool Jurgen Klopp e il suo omologo del Tottenham, Antonio Conte, dopo l'1-1 ad Anfield Road dell'ultima giornata di Premier League. In quell'occasione il tecnico tedesco aveva criticato il gioco espresso dall'avversario e oggi l'allenatore italiano è tornato sull'argomento in conferenza stampa: "Se pensi al tuo avversario vuol dire che vuoi trovare una scusa, un alibi, perché qualcosa non è andato".