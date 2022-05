Guardiola stuzzica Klopp: "Vincere la Premier è più difficile della Champions"

Guardiola carica il City

"Non sono sorpreso dal fatto che siamo là a giocarcela fino all'ultimo. Lo dicevo un mese fa che avremmo avuto bisogno di più di 90 punti. Il Liverpool ha perso solo una delle ultime 51 partite: quando affronti una squadra del genere, devi essere bravo e vincere anche l'ultima gara. Ai ragazzi ho detto che è solo una partita di calcio e di non concentrarsi su altro. Se dovessimo subire o faticare, non dovremo demoralizzarci. E' il miglior modo di approcciarsi a queste situazioni, non pensare 'cosa succede se perdiamo?'". Al City dal 2016, Guardiola ha la chance di vincere il campionato inglese per la quarta volta: "Ma la vera vittoria è essere là a lottare, come abbiamo fatto in questi anni. Quando il Liverpool ha vinto la Premier, era inarrestabile e noi non siamo stati bravi abbastanza - prosegue - Ma poi siamo sempre stati là. Non si tratta della FA Cup dove si decide con una finale secca, qui vince la squadra che è stata più costante". Poi una battuta su Gundogan, al quale il City avrebbe detto di cercarsi un'altra squadra: "Per quanto mi riguarda, lo vorrei qui anche nella prossima stagione. Se poi lui vuole andare via, qui nessuno ne sa nulla. Ho letto su Twitter che andrà via ma forse voi ne sapete più di me".