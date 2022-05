Chelsea, via libera della Premier per il passaggio di proprietà

LONDRA (INGHILTERRA) - "Il Consiglio della Premier League ha approvato oggi la proposta di acquisizione del Chelsea". Così, sul profilo ufficiale della Premier League su Twitter, è arrivata l'ufficialità del via libera da parte del Board della Premier per il passaggio di proprietà del Chelsea al consorzio statunitense guidato da Todd Boehly. Come riferito sui canali ufficiali della Premier League, "l'acquisto resta subordinato al rilascio da parte del Governo della prescritta licenza di vendita e al soddisfacente completamento delle fasi finali dell’operazione".