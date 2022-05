Svolta Chelsea, ok del governo: "Club ceduto per 2,9 miliardi di euro"

LONDRA (Inghilterra) - Svolta per il futuro del Chelsea: dal governo britannico arriva il via libera per la cessione del club. L'indiscrezione viene riportata da Bloomberg citando alcune fonti. Si tratta di una decisione che permetterà il passaggio del club londinese al consorzio statunitense guidato dal comproprietario dei Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, per la cifra record di 2,5 miliardi di sterline, circa 2,9 miliardi di euro