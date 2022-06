Le dure regole di Ten Hag al Manchester United: alcune sono clamorose

MANCHESTER (Inghilterra) - A Manchester , sulla sponda United, è iniziato il nuovo corso di Erik Ten Hag e sono già in arrivo degli importanti cambiamenti. Dopo i problemi vissuti dietro le quinte e nello spogliatoio nell'ultima stagione, il neo tecnico olandese ha deciso che la priorità è riportare la disciplina all'interno di tutto l'ambiente come ai tempi di Alex Ferguson. Secondo quanto riferito dal Daily Star, l'ex tecnico dell' Ajax ha inviato una mail a tutti i membri della prima squadra avvertendo i giocatori che è pronto a cacciare dalla sua squadra chiunque abbia un ego gonfiato. Il tecnico ha ancheavvisato i suoi giocatori che dovranno soddisfare i suoi requisiti di allenamento ad alta intensità per poter giocare uno stile di calcio ad alta pressione, proprio come fatto nella sua esperienza ad Amsterdam.

United, le mosse di Ten Hag

Una fonte dell'Old Trafford ha dichiarato al The Sun : "Il nuovo tecnico ha inviato una mail ai giocatori della prima squadra, dicendo loro che il calcio è un gioco di squadra e che nessun individuo è più importante di un altro. La sua attenzione è tutta sulla squadra, nonostante lo United possieda stelle di livello mondiale. Vuole che i giocatori si allenino a un'intensità maggiore in modo che ogni sessione sia come una partita. Ai giocatori è stato detto che il loro livello di forma fisica sarà il migliore che abbiano mai avuto e che se rimarranno con lui e lo sosterranno, staranno bene. In caso contrario, saranno fuori dalla porta. Saranno addestrati e allenati finché non lo faranno bene. E se non ci riusciranno, li sostituirà con alcuni dei giovani promettenti".