Liverpool, Salah punta il Pallone d'Oro: "Finale Champions? Meritavamo noi"

31 gol e 16 assist in 51 presenze totali. Sono questi i numeri dell'incredibile stagione di Mohamed Salah, premiato come miglior giocatore della Premier League. I Reds dell'ex Fiorentina e Roma hanno sfiorato la vittoria in campionato, chiudendo alle spalle del Manchester City campione, e la Champions League, persa in finale contro il Real Madrid per 1-0. In compenso però, la squadra di Klopp ha messo in bacheca FA Cup e Carabao Cup.