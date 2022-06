Cristiano Ronaldo, causa per stupro archiviata per irregolarità

LAS VEGAS (NEVADA) - Il tribunale di Las Vegas ha respinto la causa per stupro intentanta contro Cristiano Ronaldo: il giudice distrettuale Jennifer Dorsey ha infatti ritenuta "in mala fede" la condotta dell'avvocato dell'accusatrice Kathryn Mayorga, il legale Leslie Mark Stovall: fra le irregolarità riscontrate nell'attività del difensore anche l'aver rubato dei documenti riservati. La giudice Dorsey ha affermato, nella sentenza, che ha archiviato il caso "a titolo definitivo senza offrire alcuna opzione che possa essere ripresentato". Ha inoltre riconosciuto che Ronaldo è stato danneggiato dalla condotta dell'avvocato Stovall. “Trovo che l'approvvigionamento e l'uso continuato di questi documenti siano stati in malafede, e il semplice provvedimento disciplinare nei confronti dell'avvocata Stovall non curerà il pregiudizio su Ronaldo, perché i documenti sottratti e il loro contenuto riservato sono stati inseriti nel tessuto stesso delle affermazioni della querelante, Kathryn Mayorga", ha detto la giudice nella sentenza, aggiungendo: "Servono sanzioni dure". Kathryn Mayorga, la ragazza del Nevada che ritiene di essere stata stuprata in un hotel di Las Vegas nell’estate del 2009, ha così perso la sua causa: chiedeva a Cristiano Ronaldo di versarle 200 milioni di dollari come risarcimento, oltre ai 375.000 dollari “in nero” che aveva ricevuto in cambio di assoluta riservatezza sui presunti fatti e della rinuncia ad intentare ogni causa.