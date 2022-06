United, Bruno Fernandes sempre più leader: rimprovera Fred e Telles

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Che Bruno Fernandes sia un leader in campo è abbastanza evidente - in qualche partita ha anche indossato la fascia di capitano del Manchester United -, ma il portoghese ci tiene a farsi rispettare anche fuori dal rettangolo verde. Il 27enne ex Novara, Udinese e Sampdoria, vuole mantenere alti gli standard di prestazione, sia suoi che dei suoi compagni, e per raggiungere tali risultati è importantissimo allenarsi bene. A tal proposito nelle scorse ore sui social è diventato virale un video di lui che rimprovera i compagni di squadra Fred e Telles.

Bruno Fernandes e il siparietto con Fred e Telles

Nello specifico, il terzino ex Inter stava facendo un filmato per l'agenzia di marketing O Club Football e il format "Un giorno nella vita" di calciatori professionisti. Bruno Fernandes, suo malgrado, è diventato il protagonista assoluto della clip non appena si è rivolto ai due sudamericani invitandoli a entrare negli spogliatoi e prepararsi per l'allenamento: "Siamo qui per giocare, non per fare filmati", commenta il centrocampista lusitano. "Rilassati st*****", la replica. Il video ha subito fatto il giro del web e in tanti hanno sottolineato la grande leadership di Bruno Fernandes.