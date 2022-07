Manchester City, Maresca torna nello staff di Guardiola: è ufficiale

MANCHESTER (Inghilterra) - "Il Manchester City è lieto di annunciare che Enzo Maresca è tornato al club come parte dello staff di Pep Guardiola". Con questo comunicato ufficiale i Citizens hanno riabbracciato il tecnico italiano che dopo l'esperienza al Parma ha deciso di tornare nel club con il quale aveva conquistato il titolo di Premier League 2 alla guida della squadra Under 23. "Sono molto felice di essere tornato al Manchester City, uno dei club più grandi del mondo - ha commentato Maresca - Ho guadagnato molto dalla mia stagione come allenatore della formazione U23 e ho visto quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff di questo club. Sono molto orgoglioso che Pep mi abbia chiesto di tornare, questa volta come parte dello staff della prima squadra, e non vedo l'ora di aiutare lui e i giocatori nelle stagioni a venire".